تطوان ..جامعة عبد المالك السعدي تستنكر نشر اخبار مضللة

2022-09-29 / 19:45
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هبة بريس - مكتب طنجة

استنكرت جامعة عبد المالك السعدي في بيان لها نشر بعض المواقع الإلكترونية نصوصا مضللة موجهة للنيل من سمعة الجامعة ومؤسساتها ومرتفقيها.

وجاء في بيان جامعة عبد المالك السعدي انها وبتوجيهات من رئيسها، ما فتئت تولي بالغ الاهتمام بجميع الشكايات والاستفسارات التي تتوصل بها بين فينة وأخرى، باعتبارها مؤسسة عمومية تسعى إلى تجويد الخدمات المنوطة بها وضمان حقوق المرتفقين، في إطار أسس دولة الحق والقانون، التي تضع الجميع في نفس المستوى من حيث الحقوق والواجبات.

واعتبرت جامعة عبد المالك السعدي انها في الوقت الذي تندد فيه بهذا التعريض غير المهني ، فإنها تحتفظ بحقها في المتابعة القانونية ضد كل أساليب تداول المعلومات الكاذبة والمضللة والمغرضة التي تسعى إلى الإضرار بسمعة جامعة عبد المالك السعدي دون وجه حق.

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‫12 تعليقات

  12. بالنسبة لكلية الخقوق بتطوان من احسن الجامعات المغريبية لا استاتدة ولا ادارة وكل واحد كياخد النقطة لي كيستحق كلمة حق تتقال

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