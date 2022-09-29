“واقعة طوطو”..الحكومة ترفض ” خدش الحياء”

2022-09-29 / 19:37
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هبة بريس _ الرباط

عبرت الحكومة عن رفضها خدش الحياء وذلك على خلفية واقعة مغني الراب المعروف بـ”طوطو” الذي صرح علانية بتعاطيه للمخدرات وتلفظ بلاكم نابٍ أمام جمهور عريض

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة ترفض هذا النزوح نحو خدش الحياء وتعتبره سلوكا غير مقبول”

وسجل بيتاس في الندوة الصحفية التي اعقبت مجلس الحكومة الاسبوعي ” أنه تحدث مع وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد حول هذا الموضوع” معلنا أنه سيتم العمل على اتخاذ كل الإجراءات من أجل ألا تتكرر هذه السلوكات غير المعهودة في المجتمع المغربي.

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‫9 تعليقات

  2. طوطو اسم على مسمى. فكر تافه تخريبي. على المجتمع المدني ان يطلب تقذيمه للعدالة بدعوى الحث على التخدير والانحراف.

  3. اتسال لماذا تاتوننا بمثل هذه النماذج العفنة وتفرضوها علينا وتدفعوا لهم من الضرائب التي يدفعها اليكم المواطنون من عرق جبينهم!!! كان الاحرى ان توضع هذه الاموال فيما ينفع المجتمع : الطرقات، المستشفيات، التعليم، ……… غريييييب. اش خاصك يا الاقرع ؟ خاصني خاتم امولاي…

  4. اتسال لماذا تاتوننا بمثل هذه النماذج العفنة وتفرضوها علينا وتدفعوا لهم من الضرائب التي يدفعها اليكم المواطنون من عرق جبينهم!!! كان الاحرى ان توضع هذه الاموال فيما ينفع المجتمع : الطرقات، المستشفيات، التعليم، ……… غريييييب. اش خاصك يا الاقرع ؟ خاصني خاتم امولاي…

  6. يتكلمون عن التعليم ومشاكل التعليم والمغرب يحتل مراكز متاخرة ضمن الدول العربية في التلعيم وبهذا لمسخ يريدون رفع المستوى التعليمي لتلاميذ ومحاربة ظاهرة العنف اللفظي اللهم لا تاخدنا بما فعل السفهاء منا.لاحول ولا قوة الا بالله.

  7. خصو يتعاقب هذا النكرة سبحان الله زمان التفاهة والتافهين صراحة مابقينا فاهمين والو لو جدودنا رجعو للحياة يسكت ليهم القلب

  8. وماذا عن تطبيق مسطرة المتابعة القضائبة بعد اعترافه التلقائي بتعاطيه للمخدرات؟

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