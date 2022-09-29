مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي، عقب المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين كل من السيد رشيد صراخ، مديرا لحماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، والسيد محمد بنجلون، مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع.

وأضاف أنه تم أيضا على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين السيد صلاح الدين بهجي، مديرا لمدرسة علوم المعلومات.

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