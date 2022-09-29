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خبيرة أمريكية…الكلفة الاقتصادية للصراع المغربي الجزائري جد مرتفعة

2022-09-29 / 18:38
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هبة بريس _ الرباط

تطرقت الخبيرة الأميركية في شؤون شمال أفريقيا، سابينا هينبيرغ، الى الصراع المغربي الجزائري مؤخرا،، محذرة في مقال لها من استمرار “الغليان” الدبلوماسي في المنطقة المغاربية بسبب قضية الصحراء المغربي .

وسجلت الخبيرة ان قضية الصحراء المغربية تُعيق التكامل المغاربي من ناحيتين. أولاً، بسبب نزاع الصحراء المغربية، لا تزال الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة، وهذا يجعل من الصعب نقل البضائع عبر المنطقة المغاربية برا.

ثانياً، النقل الجوي والبحري بين البلدان المغاربية محدود جداً. وفي الواقع، فقد أغلقت الجزائر مجالها الجوي بالكامل أمام الطائرات المغربية قبل عام عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وقالت الاخيرة ” بشكل عام، فإن البلدان المغاربية تتعامل تجاريا مع أوروبا أكثر بكثير ما تتعامل مع بعضها البعض، وهذا راجع بالأساس إلى التوترات بين الجزائر والمغرب. ”

وتساءلت الخبيرة قائلة ” كيف ستكون المنطقة مختلفة إذا تم تنحيّة هذا الصراع جانباً لإنشاء تكتل اقتصادي بينما يتم التعامل مع مشكلة الصحراء بشكل مختلف عبر آلية الأمم المتحدة؟

وترى الخبيرة” أن الكلفة الاقتصادية للصراع جد مرتفعة، إذ يؤدي إلى ضياع فرص النمو عبر المنطقة برمتها”

واشارات انه ” لو تم تنحية الصراع جانبا وفصل السياسة عن الاقتصاد، فإنه من شأن ذلك على سبيل المثال زيادة التجارة البينية المغاربية، ما قد يحمي بلدان المنطقة من التوترات التجارية العالمية”

وختمت في حوار لها مع ” اصوات مغاربية ” أن هذا الحل سيّوفر مزايا أخرى من خلال السماح لهذه البلدان بالتفاوض كمجموعة اقتصادية قوية – وليس كدول منفصلة – مع أوروبا.

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‫11 تعليقات

  1. الحل الأنسب هو كما قال الراحل العبقري الحسن الثاني.. كبره تصغار..إلغاء عرض الحكم الذاتي إقبار فكرة الاستفتاء. الغاء المنطقة العازلة.ابىام اتفاقيات عسكرية مع إسرائيل وامريكا.للدفاع المشترك……

  3. الجزائر ورطت نفسها امام المنتظم الدولي وانتهكت حقوق الانسان في المخيمات..

  5. على الامم المتحدة ان تعتقل زعيم العصابة ابراهيم غالي وان تحاسب الجزائر..

  6. كل شيء واضح امام العالم ما فعلت الجزائر من انتهاكات لحقوق الانسان من اغتصاب وتجويع..

  8. سوف نسترجع بالقوة الصحراء لانها مغربية وجزء لا يتجزء من اراضينا المغتصبة..

  10. لا يهم الوطن اولا وأخيرا نحن نطلب السلام والعدو ماضي في حماقته . الآن نحن على استعداد للحرب.

  11. نمتى ان ياتي ملك باامغرب يسحق الحزاءر و لا يبالي نريد رجلت خقيقيا يقتل ملايين الحزاءريين و يقسمهم

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