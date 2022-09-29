الملك محمد السادس

رئيس المحكمة الحاخامية في نيويورك يدعو للملك بموفور الصحة وللمغرب بالازدهار

2022-09-29 / 17:59
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هبة بريس

توجه رئيس المحكمة الحاخامية العليا في نيويورك، يوشياهو يوسف بينتو، بالدعاء إلى الله أن يمتع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بموفور الصحة، وينعم على المغرب بالازدهار.

وخلال حفل تم تنظيمه الثلاثاء في نيويورك، بمناسبة تخليد السنة العبرية الجديدة، تضرع الحاخام بينتو إلى الله أن يحفظ جلالة الملك، ويديم على جلالته موفور الصحة ويطيل في عمره.

كما توجه بالدعاء إلى العلي القدير أن يقر عين جلالة الملك بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

وجرى هذا الحفل، الذي تم تنظيمه في كنيس بنيويورك، على الخصوص، بحضور أفراد من الجالية اليهودية المنحدرة من أصول مغربية، والمقيمة بنيويورك والولايات المتحدة.

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