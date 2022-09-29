وهبي يتباحث بعمان مع نظيره الأردني سبل التعاون
تباحث وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي ، اليوم الخميس بعمان ، مع وزير العدل الأردني أحمد نوري محمد الزيادات .
وشكل اللقاء فرصة ، للإشادة بأوجه التعاون بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية داخل مختلف المحافل الدولية ، إلى جانب التطرق للعلاقات السياسية القوية والمتينة والعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والمملكتين الشقيقتين ، بقيادة قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني بن الحسين.
واستعرض السيد وهبي خلال اللقاء الذي حضره سفير المغرب بالأردن ، السيد خالد الناصري ، التجربة المغربية في مجال العدل والأشواط التي قطعها مسلسل إصلاح منظومة العدالة ، وكذلك مشاريع الإصلاحات التي تخوضها الحكومة الحالية في مجال العدل ، وخاصة في مجال التشريعات والرقمنة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها من المجالات.
من جانبه ، ذكر وزير العدل الأردني بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين ، خاصة القضائية والقانونية ، مستعرضا تجربة الأردن في مجال العدل.
كما أكد أن التجربة المغربية في هذا المجال جديرة بالاهتمام ويمكن الاستفادة منها على عدة مستويات.
وفي هذا السياق ، تم الاتفاق على خلق لجنة تقنية مشتركة لإعداد مشاريع اتفاقيات للتعاون في مختلف مجالات العدل ، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية والقانونية ، إضافة الى الاتفاق على تبادل التشريعات الصادرة في البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات والزيارات التي تقوم بها وزارة العدل بالمغرب مع نظيراتها بدول الخليج والأردن ومصر ، لتعميق أواصر الأخوة والتعاون بين هذه البلدان والاستفادة من تجاربها على مستوى قطاع العدل ، وكذلك لتعميق أواصر الأخوة والتعاون على جميع المستويات.
4 تعليقات
الصورة لي فوق راسهم. ديال السلطان قابوس(سلطان سلطنة عمان) رحمه الله وإبنه ولا علاقة لهما بالأردن.سلطنة عمان دولة اما مدينة عمان فهي عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. قبل ماتنشرو شي حاجة قراو شوية على التاريخ والجغرافيا.
إلى صاحب المقال ما معنى صورة لشخصية عمانية اي سلطنة عمان ومرضوع الأردن
صحافي اما جزائري او تونسي👽
هناك خطأ في علاقة الصورة بالمقال.