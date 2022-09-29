وهبي يتباحث بعمان مع نظيره الأردني سبل التعاون

هبة بريس

تباحث وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي ، اليوم الخميس بعمان ، مع وزير العدل الأردني أحمد نوري محمد الزيادات .

وشكل اللقاء فرصة ، للإشادة بأوجه التعاون بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية داخل مختلف المحافل الدولية ، إلى جانب التطرق للعلاقات السياسية القوية والمتينة والعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والمملكتين الشقيقتين ، بقيادة قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني بن الحسين.

واستعرض السيد وهبي خلال اللقاء الذي حضره سفير المغرب بالأردن ، السيد خالد الناصري ، التجربة المغربية في مجال العدل والأشواط التي قطعها مسلسل إصلاح منظومة العدالة ، وكذلك مشاريع الإصلاحات التي تخوضها الحكومة الحالية في مجال العدل ، وخاصة في مجال التشريعات والرقمنة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها من المجالات.

من جانبه ، ذكر وزير العدل الأردني بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين ، خاصة القضائية والقانونية ، مستعرضا تجربة الأردن في مجال العدل.

كما أكد أن التجربة المغربية في هذا المجال جديرة بالاهتمام ويمكن الاستفادة منها على عدة مستويات.

وفي هذا السياق ، تم الاتفاق على خلق لجنة تقنية مشتركة لإعداد مشاريع اتفاقيات للتعاون في مختلف مجالات العدل ، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية والقانونية ، إضافة الى الاتفاق على تبادل التشريعات الصادرة في البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات والزيارات التي تقوم بها وزارة العدل بالمغرب مع نظيراتها بدول الخليج والأردن ومصر ، لتعميق أواصر الأخوة والتعاون بين هذه البلدان والاستفادة من تجاربها على مستوى قطاع العدل ، وكذلك لتعميق أواصر الأخوة والتعاون على جميع المستويات.

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