قطر: لقاح كورونا لن يكون إلزاميا لحضور كأس العالم

2022-09-29 / 15:11
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الخميس، أن لقاح كوفيد لن يكون إلزاميا للمشجعين الذين سيأتون لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق هذا العام.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث “وزارة الصحة قامت بإلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، سواء الحاصلون على اللقاح أو غير المحصنين وبغض النظر عن بلد المغادرة”.

ويتوجب على كافة الزائرين فوق سن السادسة تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد قبل الصعود على متن الطائرات المتوجهة إلى قطر لحضور البطولة المقررة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وفقا لـ”الفرنسية”.

وبحسب اللجنة فإنه “في حال اكتشاف أي إصابة بالفيروس ستخضع لتدابير العزل الصحي وفق إجراءات الوزارة”.

وأكدت اللجنة على أن “ارتداء الكمامة إلزامي في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام”.

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