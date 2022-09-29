إعصار “إيان”.. قنصلية المغرب في نيويورك تتعبأ لمساندة الجالية

هبة بريس

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية في نيويورك عن مساندتها وتضامنها مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية)، التي ضربها إعصار “إيان” القوي.

وأوضحت القنصلية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء مساء الأربعاء، أنه “في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها ولاية فلوريدا بسبب إعصار “إيان”، تعلن القنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك عن تضامنها مع أفراد الجالية المغربية وتعبر عن مساندتهم والوقوف إلى جانبهم لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية”.

وأهابت القنصلية بأفراد الجالية الاتصال فورا بهذه القنصلية، عند الاقتضاء، عبر الأرقام الهاتفية التي وضعتها رهن إشارتهم: 4150-988-(516)، و0451-476 (917)، و4643-235 (929)، و2625-758 (212)، أو عبر البريد الإلكتروني للقنصلية cons.morocco@gmail.com.

وكان إعصار “إيان” وصل إلى اليابسة بعد زوال أمس الأربعاء قرب جزيرة كايو كوستا، جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه المركز الأمريكي للأعاصير.

وحذر المركز من أن هذه العاصفة المصنفة من الدرجة الرابعة تسببت، على الخصوص، في فيضانات طوفانية وموجة عواصف يحتمل أن تتسبب في وفيات، مشيرا إلى أن “إعصار إيان ضرب شبه جزيرة فلوريدا متسببا في موجة عواصف كارثية ورياح وفيضانات بعد أن وصل إلى اليابسة قرب جنوب “بونتا غوردا”.

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