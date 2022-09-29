إعصار “إيان”.. قنصلية المغرب في نيويورك تتعبأ لمساندة الجالية
أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية في نيويورك عن مساندتها وتضامنها مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية)، التي ضربها إعصار “إيان” القوي.
وأوضحت القنصلية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء مساء الأربعاء، أنه “في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها ولاية فلوريدا بسبب إعصار “إيان”، تعلن القنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك عن تضامنها مع أفراد الجالية المغربية وتعبر عن مساندتهم والوقوف إلى جانبهم لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية”.
وأهابت القنصلية بأفراد الجالية الاتصال فورا بهذه القنصلية، عند الاقتضاء، عبر الأرقام الهاتفية التي وضعتها رهن إشارتهم: 4150-988-(516)، و0451-476 (917)، و4643-235 (929)، و2625-758 (212)، أو عبر البريد الإلكتروني للقنصلية cons.morocco@gmail.com.
وكان إعصار “إيان” وصل إلى اليابسة بعد زوال أمس الأربعاء قرب جزيرة كايو كوستا، جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه المركز الأمريكي للأعاصير.
وحذر المركز من أن هذه العاصفة المصنفة من الدرجة الرابعة تسببت، على الخصوص، في فيضانات طوفانية وموجة عواصف يحتمل أن تتسبب في وفيات، مشيرا إلى أن “إعصار إيان ضرب شبه جزيرة فلوريدا متسببا في موجة عواصف كارثية ورياح وفيضانات بعد أن وصل إلى اليابسة قرب جنوب “بونتا غوردا”.
13 تعليقات
تعرف فلوريدا الأمريكية بعدة إعصار مما تسبب خسائر فادحة مادية وبشرية .. اللهم لطفك يارب..
نتمنى هذه الأرقام التي اعطيتموها ان يكون هناك من يجيب عليها.. اللهم احفظ الجالية المغربية المقيمة هناك والعامة الإسلامية.
لحد الآن لم يتواصلوا معنا أي لا قنصل ولا مسؤول لدينا الله سبحانه وتعالى وهو من يقف معنا في هذه الكارثة الطبيعية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله يمهل ولا يهمل وقوله تعالى في كتابه الكريم ( ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين..)
امريكا تعرف بكثرة كوارث طبيعية وهي أكثر عرضة لخطر الأعاصير في امريكا الشمالية نطلب السلامة لجاليتنا هناك ..
يجب على السفارة المغربية مراعاة حالة الجالية المغربية وأن تقوم باسترجاعهم فوراً إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن..
نطلب السلامة للجميع بدون استثناء اللهم احفظهم بحفظك يارب العالمين إنك سميع مجيب الدعاء…
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وما يعلم جنود ربك الا هو وماهي إلا ذكرى للبشر.)
لقوله تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب..)
قال تعالى في كتابه الكريم ( وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير…)
(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذقهم بعض الذي علموا لعلهم يرجعون…) وانتهى الكلام.
لو كانت الحكومة المغربية تجد فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا لما ذهبوا إلى أمريكا من أجل العمل عندهم ولكن لاحولة ولاقوة لهم إلا بالله العلي العظيم..
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون)..نحن لاشماتة ولكن أمريكا هي المسبب الرئيسي في تفريق الشمل بين المسلمين والعنصرية لديهم بكثرة بين الجنس الأبيض والأسود ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتمنى السلامة للأمة الإسلامية الموجود هناك…