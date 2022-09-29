بعثة المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الهند للمشاركة في كأس العالم

2022-09-29 / 15:50
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هبة بريس ـ رياضة

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة، زوال يومه الخميس 29 شتنبر 2022 المغرب في اتجاه الهند للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وستحل البعثة المغربية بالهند مساء يوم غد الجمعة بعدما تقضي ليلة يومه الخميس/الجمعة بأحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة.

و بعد وصول المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة إلى مدينة كوا بالهند، سيخوض تداريبه اليومية هناك، قبل أن يخوض مباراة ودية أمام منتخب الشيلي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

وسينتقل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة إلى مدينة بوبانسوار حيث سيجري الدور الأول من منافسات كأس العالم يوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات : الهند، الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

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