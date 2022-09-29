الإعلان عن فتح معهدين جديدين لتكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية

2022-09-29 / 14:01
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هبة بريس

أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، عن فتح معهدين جديدين لتكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية بتطوان والسمارة برسم الموسم الدراسي 2022-2023.

وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذا الأمر يأتي في إطار الاستجابة لتزايد الطلب على معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية، التابعة للوزارة.

وحسب المصدر ذاته، فقد أشارت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة، إلى أن “الوزارة ستواصل مجهوداتها من أجل دعم هذا التكوين وتأطيره، بهدف المساهمة في تأهيل الشباب المغربي والاستجابة للطلب الكبير والمتزايد على المهنيين والأطر التقنية المختصة في ميداني التعمير والهندسة المعمارية”.

كما أبرزت الوزيرة أن ” هذه المبادرة تندرج في إطار مجهودات الوزارة الرامية إلى تنفيذ التعليمات الملكية السامية وتنزيل توجيهات النموذج التنموي الجديد الذي ينص على ضرورة العمل على تمكين الشباب المغاربة من سبل امتلاك الكفاءات العالية وتحسين آفاق اندماجهم في سوق الشغل”.

ولفت البلاغ إلى أن الوزارة ستواصل أيضا تعزيز عرضها في مجال تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية.

يذكر بأن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نظمت، يوم الأحد 25 شتنبر 2022، مباريات جهوية لولوج معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية الأربع المتواجدة بمكناس، ووجدة، وتطوان والسمارة، برسم الموسم الدراسي 2022-2023 ، حيث تم استدعاء 3487 مرشحة ومرشح.

وخلص البلاغ إلى أن التكوين في معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية يستغرق سنتين يحصل بعدها الطالب على دبلوم تقني متخصص في التعمير والهندسة المعمارية والهندسة المدنية والبناء.

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