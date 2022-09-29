5 دراجين مغاربة ينافسون على الجائزة الكبرى “شانتال بيا” بالكاميرون

هبة بريس

يشارك المنتخب المغربي بخمسة دراجين في النسخة ال22 من الجائزة الكبرى “شانتال بيا”، المقررة من ثالث إلى تاسع أكتوبر المقبل بالكاميرون، على خمس مراحل يقطع خلالها المتسابقون 601 كلم.

ويمثل المغرب في منافسات هذه الجائزة، المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات “فئة 2.2″، كل من الدراجين عادل العرباوي (نادي دراجات خريبكة) والحسين الصباحي (نادي البوغاز طنجة) ونصر الدين معتوكي (الاتحاد الرياضي البيضاوي) ومهدي العثماني (جمعية بوسيجور للدراجات ) ويوسف بدادو (جمعية أطلس أزرو)، وذلك تحت إشراف الإطار الوطني والبطل السابق، محسن لحسايني، الفائز بهذه الجائزة في دورة 2015.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0