وزارة الصحة تفعل استراتيجية “صفر حالة انتظار” في مراكز تصفية الدم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد التقارير السوداء التي توصلت بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بخصوص نظام تدبير مواعيد حالات تصفية الدم، أقرت الوزارة تدابير جديدة لتفادي حالات الانتظار.

و في هذا الصدد، وجهت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية دورية مستعجلة لمختلف مديرياتها الجهوية تحثهم على اتخاذ المتعين لتفادي حالات الانتظار بمراكز تصفية الدم التابعة لها.

و تروم الوزارة السالفة الذكر من خلال هذا الإجراء الوصول لهدف “صفر حالة انتظار” بمراكز “الدياليز” ، حيث تم إقرار شروط جديدة خاصة بتحديد لوائح المستفيدين من تصفية الدم.

هذا و كان عدد من مرضى القصور الكلوي قد وجهوا شكايات للوزارة الوصية بسبب حرمانهم من حقهم في العلاج و كذا لطول المواعيد التي يتحصلون عليها مما يجعل آمالهم في الشفاء تتقلص بشكل كبير.

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