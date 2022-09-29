وزارة الصحة تفعل استراتيجية “صفر حالة انتظار” في مراكز تصفية الدم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد التقارير السوداء التي توصلت بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بخصوص نظام تدبير مواعيد حالات تصفية الدم، أقرت الوزارة تدابير جديدة لتفادي حالات الانتظار.
و في هذا الصدد، وجهت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية دورية مستعجلة لمختلف مديرياتها الجهوية تحثهم على اتخاذ المتعين لتفادي حالات الانتظار بمراكز تصفية الدم التابعة لها.
و تروم الوزارة السالفة الذكر من خلال هذا الإجراء الوصول لهدف “صفر حالة انتظار” بمراكز “الدياليز” ، حيث تم إقرار شروط جديدة خاصة بتحديد لوائح المستفيدين من تصفية الدم.
هذا و كان عدد من مرضى القصور الكلوي قد وجهوا شكايات للوزارة الوصية بسبب حرمانهم من حقهم في العلاج و كذا لطول المواعيد التي يتحصلون عليها مما يجعل آمالهم في الشفاء تتقلص بشكل كبير.
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10 تعليقات
الحمدلله المغرب لم يسجل أي حالة في مرضى كسور الكلي نتمنى الشفاء العاجل للمصابين بهذا المرض..
المعدات الطبية غير كافية في المستشفيات العمومية بالمغرب اوضاع سيئة عند مرضى كسور الكلي نتمنى من وزراة الصحة تجد حلا مناسبا للحد من انتشار هذآ المرض.
يجب الإستفادة من جهاز تصفية الدم للجميع وليس الإستفادة منها للطبقة البورجوازية ولكن للاسف الشديد الطبقة الفقيرة والكادحة مقهورة ومحرومة منها تموت ولا أحد يلتفت لها.. . وهذا هو مغربنا حدث ولا حرج….
نتمنى الشفاء العاجل باذن الله تعالى لجميع مرضى كسور الكلي مع الرعاية الصحية من طرف الأطباء وجزاهم الله خيراً..
يجب على وزارة الصحة مع تنسيق وزارة الصحة الخارجية بأن يجد حلا لزراعة لكلي بالمعرب بشكل كبير حتى نتفدى من تصفية الدم نتمنى الشفاء العاجل للمصابين بهذا المرض المزمن..
يجب على وزارة الصحة مراعاة صحة مرضى كسور الكلي بشراء المعدات الطبية من أجل إنقاذ حياة المرضى ما كفايا العبث.. وميزانية تصرف في أشياء تافهة لامحل لها من الإعراب..المغرب جد ماسة لها..
يجب على وزارة الصحة أن تحدد المواعيد في أقرب وقت ممكن وليس في البعيد حتى لا يفوت الأوان لمرضى كسور الكلي ويصبحون في كارثة إنسانية بالنسبة لصحتهم …
اللهم اشفي مرضانا من هذآ المرض المزمن ولكن مع الرعاية الصحية تجاه الأطباء.
لو يستغل المغرب الميزانية في الأمراض المزمنة بشراء المعدات الطبية لنخفظت نسبة الأمراض الكسور الكلي بالمغرب الى نسبة منخفظة ولكن للاسف الشديد الميزانيات تصرف في الأشياء التافهة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنا فتاة مرضة بمرض ناذر فهو مرض يهاجم الأعضاء في الجسم ولاسيما الكلي …لحد الآن لازلت أعاني من هذآ المرض وصيتي لكل مريض بمرض الكسور الكلي ان يتشبت بالصبر والتفاؤل بالحياة وأن يستمر في للعلاج ولا يقنط من رحمة الله (إن آلله مع الصابرين الذين اذا صبروا) العلاج موجود والاطباء عندنا في المغرب لهم كفاءات ممتازة جدا والعناية بالمريض كذالك .. تحية وتقدير واجلال وافتخار للاطباء المختصين بهذا المرض المزمن ..والشفاء للجميع بدون استثناء يآرب يآرب يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء…