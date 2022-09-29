بعد اجتماعه بمنيب.. الPPS: نتدارس سبل العمل المشترك مستقبلاً

2022-09-29 / 11:33
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هبة بريس

أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن اعتزازه بالروح الوطنية والجدية والمسؤولة التي ميزت لقاءَ قيادةِ حزب التقدم والاشتراكية مع قيادة الحزب الاشتراكي الموحد.

و سجَّـــلَ الحزب إيجاباً تقاطع وجهاتِ نظر الحزبين بخصوص عددٍ مُهِــــمٍّ من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الحزب، أن ذلك يفتح الآفاق رحبةً أمام تعزيز التعاون والتشاور الثنائيين، بهدف استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي والجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال.

ولتجسيد هذا الهدف فقد اتفق الحزبان على تشكيل لجنة مشتركة ومصغرة لتدارس إمكانيات وسبل العمل المشترك مستقبلاً.

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