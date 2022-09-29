سار لمشجعي الأسود.. رحلات لقطر ذهابا وإيابا ب5000 درهم

2022-09-29 / 11:54
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق برنامج رحلات استثنائي يمكن مشجعي الفريق الوطني من الحضور لمباريات المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وشركة الخطوط الملكية المغربية، أن العرض يمكن مشجعي الفريق الوطني من الحضور للمباريات الثلاث للمنتخب المغربي برسم الدور الأول لنهائي كأس العالم وذلك من 20 نونبر الى 04 دجنبر.

وأضاف ذات البلاغ، أنه إضافة إلى الرحلات اليومية المباشرة الدارالبيضاء-الدوحة، ستبرمج الشركة خلال نفس الفترة رحلات إضافية مباشرة ذات طاقة استيعابية تصل الى 3000 مقعد وبسعر محدد في 5000 درهم (ذهاب وإياب) وشامل لكل الرسوم.

ويشترط للاستفادة من هذا العرض التوفر على تذاكر الولوج الى المباريات، كما ستطرح التذاكر للبيع خلال الأيام القادمة عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية.

ووفق المصدر ذاته، فسيتم تشغيل الرحلات بواسطة طائرات دريملاينز بوينغ 787-8 و 787-9 بسعة 274 و 302 مقعدا على التوالي، والتي توفر أفضل شروط الراحة والأمان.

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تعليق واحد

  1. سي لقجع بغينا تخفيض في أسعار المحروقات واسعار المواد الغداءية والزيادة في الاجور وتخفيض الضريبة العامة على الدخل اما الطيارة سير ليها بوحدك وصايب سنانك

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