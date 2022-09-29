كرة اليد: المغرب في المجموعة الثانية مع تونس والكونغو وغينيا ومصر

هبة بريس

أوقعت قرعة كأس إفريقيا للأمم في كرة اليد (سيدات) في دورتها ال 25 التي جرت أطوارها، الأربعاء بدكار، المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب تونس والكونغو وغينيا ومصر .

وتلعب أنغولا حاملة اللقب في المجموعة الأولى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر والجزائر .

أما السنغال ، التي تحتضن للمرة الاولى هذه التظاهرة ما بين 9 و 19 نونبر القادم ، فستلعب في المجموعة الثالثة مع الكاميرون ومدغشقر وكوت ديفوار .

وجرى حفل القرعة برئاسة وزير الرياضة السنغالي يانخوبا دياتارا ، وبحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد منصور أريمو ، ورئيس الاتحاد السنغالي سيدو ضيوف وممثلي الدول الأفريقية المشاركة في هذه الدورة .

وفي ما يلي نتائج القرعة..

– المجموعة الاولى : أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية والرأس الاخضر والجزائر

– المجموعة الثانية : تونس، الكونغو، غينيا، المغرب، ومصر

– المجموعة الثالثة : الكاميرون، السنغال، مدغشقر وكوت ديفوار

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