كرة اليد: المغرب في المجموعة الثانية مع تونس والكونغو وغينيا ومصر

2022-09-29 / 10:46
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هبة بريس

أوقعت قرعة كأس إفريقيا للأمم في كرة اليد (سيدات) في دورتها ال 25 التي جرت أطوارها، الأربعاء بدكار، المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب تونس والكونغو وغينيا ومصر .

وتلعب أنغولا حاملة اللقب في المجموعة الأولى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر والجزائر .

أما السنغال ، التي تحتضن للمرة الاولى هذه التظاهرة ما بين 9 و 19 نونبر القادم ، فستلعب في المجموعة الثالثة مع الكاميرون ومدغشقر وكوت ديفوار .

وجرى حفل القرعة برئاسة وزير الرياضة السنغالي يانخوبا دياتارا ، وبحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد منصور أريمو ، ورئيس الاتحاد السنغالي سيدو ضيوف وممثلي الدول الأفريقية المشاركة في هذه الدورة .

وفي ما يلي نتائج القرعة..

– المجموعة الاولى : أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية والرأس الاخضر والجزائر

– المجموعة الثانية : تونس، الكونغو، غينيا، المغرب، ومصر

– المجموعة الثالثة : الكاميرون، السنغال، مدغشقر وكوت ديفوار

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