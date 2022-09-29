برشلونة: عودة ميسي العام المقبل قابلة للتطبيق

هبة بريس - وكالات

كشف إدوارد روميو، نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية، عن مدى إمكانية نجاح البارسا في إعادة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، لصفوف الفريق الكتالوني العام المقبل.

وقال إدوارد روميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الأربعاء: ”عودة ليونيل ميسي العام المقبل قابلة للتطبيق للغاية بالنسبة لنا، لأنه سيصل مجانا، لن نواجه أي مشاكل في تسجيل اللاعبين في عام 2023“.

وأوضح: ”برشلونة سيكون في وضع جيد مالياً خلال السنوات الخمس المقبلة، أنقذنا النادي من الإفلاس لكننا ما زلنا نعاني من الناحية المالية ونحتاج إلى الكثير من التقشف والصرامة والعمل الذي يجب أن نقوم به“.

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