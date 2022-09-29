ليونيل ميسي

برشلونة: عودة ميسي العام المقبل قابلة للتطبيق

2022-09-29 / 10:12
0
هبة بريس - وكالات

كشف إدوارد روميو، نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية، عن مدى إمكانية نجاح البارسا في إعادة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، لصفوف الفريق الكتالوني العام المقبل.

وقال إدوارد روميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الأربعاء: ”عودة ليونيل ميسي العام المقبل قابلة للتطبيق للغاية بالنسبة لنا، لأنه سيصل مجانا، لن نواجه أي مشاكل في تسجيل اللاعبين في عام 2023“.

وأوضح: ”برشلونة سيكون في وضع جيد مالياً خلال السنوات الخمس المقبلة، أنقذنا النادي من الإفلاس لكننا ما زلنا نعاني من الناحية المالية ونحتاج إلى الكثير من التقشف والصرامة والعمل الذي يجب أن نقوم به“.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسود القاعة يتحدون البرازيل في نزالين وديين و الدكيك يستدعي 18 لاعبا

أسود القاعة يتحدون البرازيل في نزالين وديين و الدكيك…

2022-09-29 / 12:27
Photo of سار لمشجعي الأسود.. رحلات لقطر ذهابا وإيابا ب5000 درهم

سار لمشجعي الأسود.. رحلات لقطر ذهابا وإيابا ب5000 درهم

2022-09-29 / 11:54
Photo of كرة اليد: المغرب في المجموعة الثانية مع تونس والكونغو وغينيا ومصر

كرة اليد: المغرب في المجموعة الثانية مع تونس والكونغو…

2022-09-29 / 10:46
Photo of رسالة ضد قطر” في قميص منتخب الدنمارك بكأس العالم

رسالة ضد قطر” في قميص منتخب الدنمارك بكأس العالم

2022-09-28 / 18:56
Photo of بعد تعافيه.. بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد

بعد تعافيه.. بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد

2022-09-28 / 17:45
Photo of شباب المحمدية ترفع سعر تذاكر لقاء الرجاء و استنفار أمني يستبق القمة

شباب المحمدية ترفع سعر تذاكر لقاء الرجاء و استنفار…

2022-09-28 / 14:28
Photo of إنجاز جديد .. ميسي يدخل “نادي المائة”

إنجاز جديد .. ميسي يدخل “نادي المائة”

2022-09-28 / 11:55
Photo of دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تبلغ المربع الذهبي

دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تبلغ المربع الذهبي

2022-09-27 / 23:36
Photo of البطولة .. العصبة تغير موعد هذه المباراة

البطولة .. العصبة تغير موعد هذه المباراة

2022-09-27 / 22:39
Photo of المغرب يتعادل مع الباراغواي في ثاني ودية تحضيرية قبل المونديال

المغرب يتعادل مع الباراغواي في ثاني ودية تحضيرية قبل…

2022-09-27 / 22:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق