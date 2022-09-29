“أديداس” تستولي على الثرات الثقافي المغربي.. ووزارة الثقافة تتحرك

2022-09-29 / 10:00
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هبة بريس - الرباط

في سرقة واستيلاء واضحين للتراث الثقافي المغربي، أقدمت شركة “أديداس” للملابس الرياضية، على طرح تشكيلة جديدة من التصاميم مستوحاة من “الزليج المغربي”، قبل أن تعمد إلى نسبه لدولة أخرى.

وفي هذا الصدد، تحركت وزارة الثقافة عبر ممثلها القانوني، وقامت بتوجيه انذار قضائي للشركة المذكورة.

وقال رئيس نادي المحامين مراد العجوطي، “بتكليف من وزارة الثقافة و الشباب و الاتصال قمت البارحة بتوجيه إنذار قضائي للمثل القانوني لشركة أديداس بمقرها الاجتماعي بألمانيا بخصوص استعمال أنماط للثرات الثقافي المغربي “الزليج المغربي” في تصاميم خاصة بقمصان رياضية مع نسبها لبلد آخر.”

وأضاف “قمنا بتنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي و محاولة السطو على احد أشكال الثراث الثقافي المغربي التقليدي و استخدامها في خارج سياقها مما يساهم في فقدان و تشويه هوية و تاريخ هاته العناصر الثقافية.”

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‫9 تعليقات

  1. سرقة التراث المغربي غير مسموح ويجب رفع دعوى دولية لمقاضاة الشركة المذكورة..

  7. الشركات الضخمة معروفة بالسرقة التراث الدول الاخرى من اجل كسب الشهرة والنجاح..

  8. يجب على الممثل القانوني المغربي التوجه لمحكمة العدل الدولية من اجل رفع دعوى قضائية مرفوق بالدليل والحجة..

  9. بدأ حملة المقاطعة الاسلوب الوحيد لردع كل من تسول له نفسه بسرقة تراث الاخرين

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