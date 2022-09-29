“أديداس” تستولي على الثرات الثقافي المغربي.. ووزارة الثقافة تتحرك

هبة بريس - الرباط

في سرقة واستيلاء واضحين للتراث الثقافي المغربي، أقدمت شركة “أديداس” للملابس الرياضية، على طرح تشكيلة جديدة من التصاميم مستوحاة من “الزليج المغربي”، قبل أن تعمد إلى نسبه لدولة أخرى.

وفي هذا الصدد، تحركت وزارة الثقافة عبر ممثلها القانوني، وقامت بتوجيه انذار قضائي للشركة المذكورة.

وقال رئيس نادي المحامين مراد العجوطي، “بتكليف من وزارة الثقافة و الشباب و الاتصال قمت البارحة بتوجيه إنذار قضائي للمثل القانوني لشركة أديداس بمقرها الاجتماعي بألمانيا بخصوص استعمال أنماط للثرات الثقافي المغربي “الزليج المغربي” في تصاميم خاصة بقمصان رياضية مع نسبها لبلد آخر.”

وأضاف “قمنا بتنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي و محاولة السطو على احد أشكال الثراث الثقافي المغربي التقليدي و استخدامها في خارج سياقها مما يساهم في فقدان و تشويه هوية و تاريخ هاته العناصر الثقافية.”

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7