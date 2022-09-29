بنسعيد يجتمع برئيس البرلمان المكسيكي ويتفقان على تعزيز التعاون

هبة بريس

عقد وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، اجتماعا مع رئيس البرلمان المكسيكي.

و كان الاجتماع فرصة للتذكير بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الثقافي والسينمائي، وفي مجالات الشباب.

وفي هذا الصدد، أكد بنسعيد على أهمية هذه السنة التي تصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وشدد على ضرورة تعزيزها.

كما شارك خلال زيارته للمكسيك في انطلاق معرض الفيلم المكسيكي بمجلس النواب، إلى جانب السيدة فلورا تانيا كروز، رئيسة لجنة التربية بمجلس النواب و رئيسة مجموعة الصداقة المكسيكية-المغربية.

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