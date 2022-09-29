أردوغان: سنواصل خفض أسعار الفائدة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكررا وجهة نظره غير التقليدية القائلة بأن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة ”سي.إن.إن ترك“ دعا أردوغان الأتراك إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة للقيام باستثمارات.

وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين خلال الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12 %، على الرغم من تجاوز التضخم 80 % في غشت.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3