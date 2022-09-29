أردوغان: سنواصل خفض أسعار الفائدة
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكررا وجهة نظره غير التقليدية القائلة بأن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة ”سي.إن.إن ترك“ دعا أردوغان الأتراك إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة للقيام باستثمارات.
وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين خلال الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12 %، على الرغم من تجاوز التضخم 80 % في غشت.
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10 تعليقات
الاقتصاد العالمي يتجه إلى كارثة لا قدر الله ستسحق الطبقة الضعيفة..
اردغان رجل يستحق كل الاحترام لوقوفه حول الأزمة التي تمر منها دولته..
المغرب يرفع سعر الفاءدة ؟
الرجل المناسب في المكان المناسب..
الهيمنة الامريكية للدولار حتى ترفع سقف الفائدة..
خطة الصهاينة للقضاء الدول الضعيفة اقتصاديا .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الاقتصاد التركي يواجه اخطر أزمة التضخم ..
نتمنى ان تعود الأمور إلى نصابها وان تستقر اوضاع العالم..
ارتفاع نسبة الفائدة سيؤثر سلبا على اقتصاد عدة بلدان نامية وفقيرة خصوصا ..
المستفيد من هذه الفائدة العملاء والصهاينة الذين يريدون قتل وتشريد البشرية ..