الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: سنواصل خفض أسعار الفائدة

2022-09-29 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكررا وجهة نظره غير التقليدية القائلة بأن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة ”سي.إن.إن ترك“ دعا أردوغان الأتراك إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة للقيام باستثمارات.

وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين خلال الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12 %، على الرغم من تجاوز التضخم 80 % في غشت.

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‫10 تعليقات

  6. خطة الصهاينة للقضاء الدول الضعيفة اقتصاديا .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  9. ارتفاع نسبة الفائدة سيؤثر سلبا على اقتصاد عدة بلدان نامية وفقيرة خصوصا ..

  10. المستفيد من هذه الفائدة العملاء والصهاينة الذين يريدون قتل وتشريد البشرية ..

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