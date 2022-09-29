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طقس الخميس.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-29 / 09:12
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل بعض الكتل الضبابية قرب السواحل الأطلسية، مع نزول أمطار وزخات مطرية متفرقة خلال الليل فوق كل من السواحل والسهول المتواجدة شمال آسفي، وبمنطقة طنجة وبالريف الغربي.

وسيلاحظ سقوط أمطار جد خفيفة محليا أو أمطار ضعيفة بالسواحل المتواجدة ما بين سيدي إفني وطرفاية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب، وبالسواحل الوسطى وبالواجهة المتوسطية، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 09 و 14 درجة بالهضاب العليا الشرقية وبهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 23 و 29 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 22 درجة في باقي مناطق المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا شمال وجنوب المملكة وسترتفع بعض الشيء بالجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين طنجة والعرائش وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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