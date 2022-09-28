بقيمة 3 مليارات دولار.. اتفاق لإنشاء سكة حديد بين دولتين عربيتين

2022-09-28 / 22:29
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هبة بريس _ وكالات

ستخصص الإمارات وسلطنة عمان، ثلاثة مليارات دولار لبناء خط سكة حديد يربط بين البلدين الخليجيين، على ما أعلنت السلطات، الأربعاء.

وقعت شركتا السكك الحديد في البلدين، “قطارات عُمان” و”الاتحاد للقطارات”، اتفاقية يتم بموجبها تأسيس شركة مشتركة “لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار” في شمال السلطنة بشبكة السكك الحديد الوطنية الإماراتية التي لا تزال قيد الإنشاء، بحسب بيان صادر عن حكومة أبوظبي.

والمشروع المشترك، المملوك بالمناصفة بين شركتي السكك الحديد، تبلغ قيمته الاستثمارية ثلاثة مليارات دولار أميركي.

تم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة العمانية. ولم يتم الإعلان عن موعد بدء تشغيل خط السكة الحديد الذي يمتد مساره لمسافة 303 كيلومترات.

قالت حكومة أبوظبي إن سرعة قطار الركاب تصل إلى 200 كلم/ ساعة، تقطع المسافة “في 100 دقيقة و47 دقيقة بين صحار والعين”، بينما لا تتجاوز سرعة قطارات الشحن 120 كلم/ ساعة.

تضم صحار، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال مسقط، منطقة صناعية مهمة وميناء يُدار بالشراكة مع ميناء روتردام.

قال عبد الرحمن سالم الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، الشركة الأم لشركة قطارات عُمان، في البيان إن”مشروع سكك الحديد المشترك بين البلدين سيعود بالعديد من الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية” مشيراً إلى “تعزيز وتنظيم قطاع الخدمات اللوجستية، ورفع أداء قطاع الخدمات السياحية”.

ويقوم المشروع، وفقا للبيان، بربط المراكز السكانية والصناعية بين البلدين.

من جانبها، تتولى شركة الاتحاد للقطارات مسؤولية إنشاء شبكة سكة حديد بطول 1200 كيلومتر للركاب والشحن عبر دولة الإمارات.

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