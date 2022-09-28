Moroccan activists demonstrate after a 14-year-old girl died as a result of an unsafe secret abortion in the capital Rabat on September 28, 2022. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

قبالة مقر البرلمان …ناشطات يطالبن بالحق في الإجهاض

2022-09-28 / 21:11
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هبة بريس _ الرباط

طالبت مدافعات عن حقوق المرأة في تظاهرة ، الأربعاء بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، وذلك على خلفية وفاة مراهقة بسبب عملية إجهاض سرية

ورفعت نحو خمسين ناشطة شاركن في التظاهرة التي أقيمت قبالة مقر البرلمان لافتات تؤكد أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة”، وأن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”، منددات بـ”قانون يقتل” في إشارة إلى التشريعات المجرمة له.

تأتي هذه التظاهرة، التي دعت إليها جمعية فدرالية رابطة حقوق النساء، بعد مأساة أسفرت عن وفاة مراهقة في عمر 14 عاما على أثر عملية إجهاض سرية .

أثار الحادث صدمة واستياء، معيدا إلى الواجهة مطالب المنظمات الحقوقية بضمان حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل.

ويُعاقب القانون على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن)

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‫14 تعليقات

  5. هدو هم اسباب طلاق والبطالة والفقر وقلة المطر أمريكا ومحرماه حنا حسن منهم

  11. الإجهاض سيزيد من جرائم الاغتصاب والعلاقات غير الشرعية خارج اطار الزواج

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