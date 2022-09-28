سطات… أحكام بالحبس في قضية “المال مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية

2022-09-28 / 20:30
21
هبة بريس _ م المنفلوطي

علمت هبة بريس من مصادرها، أن محكمة الاستئناف بسطات، قضت قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الاول بسطات، وطالب سابق اللذان يوجدان في حالة اعتقال بسجن سطات، وأربع أشهر حبسا نافذا في حق كل من طالبين جامعيين وطالبة كانوا جميعهم يحاكمون في حالة سراح.

ويشار، أن الموظف والطالب السابق اللذين يقبعان بسجن عين علي مومن بسطات، كانا قد توبعا من قبل النيابة العامة اتباعا بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للموظف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما الطالب السابق فقد توبع بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، مع متابعة ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح، وهي الأحداث التي تأتي امتدادا لملف مابات يعرف ب ” ملف الجنس مقابل النقط”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السغروشني: الحق في الحصول على المعلومة يحفز الأداء الاقتصادي

السغروشني: الحق في الحصول على المعلومة يحفز الأداء الاقتصادي

2022-09-28 / 21:58
Photo of الحبس النافذ لرجل أمن بفاس وميكانيكي

الحبس النافذ لرجل أمن بفاس وميكانيكي

2022-09-28 / 21:18
Photo of قبالة مقر البرلمان …ناشطات يطالبن بالحق في الإجهاض

قبالة مقر البرلمان …ناشطات يطالبن بالحق في الإجهاض

2022-09-28 / 21:11
Photo of تنديد حقوقي باستمرار انتهاك حرية التعبير

تنديد حقوقي باستمرار انتهاك حرية التعبير

2022-09-28 / 20:51
Photo of أيت الطالب يقرر إعفاء مدير الصحة في جهة بني ملال بشكل مفاجئ

أيت الطالب يقرر إعفاء مدير الصحة في جهة بني…

2022-09-28 / 20:17
Photo of “هبة بريس” تكشف اخر مستجدات “فاجعة الكحول القاتل” بالقصر الكبير

“هبة بريس” تكشف اخر مستجدات “فاجعة الكحول القاتل” بالقصر…

2022-09-28 / 18:49
Photo of تأجيل محاكمة مجموعة من المهاجرين يتابعون على خلفية “أحداث مليلية”

تأجيل محاكمة مجموعة من المهاجرين يتابعون على خلفية “أحداث…

2022-09-28 / 18:43
Photo of برلماني يقارب “معاناة مرضى القلب والشرايين في وضعية صعبة

برلماني يقارب “معاناة مرضى القلب والشرايين في وضعية صعبة

2022-09-28 / 18:32
Photo of في عملية إضافية.. الشروع في تسجيل التلاميذ للأقسام التحضيرية

في عملية إضافية.. الشروع في تسجيل التلاميذ للأقسام التحضيرية

2022-09-28 / 17:55
Photo of أوزين : سهرة عمومية تمرر كلام نابي ولا أخلاقي يخدش الحياء

أوزين : سهرة عمومية تمرر كلام نابي ولا أخلاقي…

2022-09-28 / 17:14

‫21 تعليقات

  3. شتو علاش اختلاط الرجال بالنساء حرام على هذ الظواهر ..ربي ما حرم شيئا إلا لسبب

  7. خاص المراقبة حقيقية للجامعات لأن هناك فوضى وبيروقراطية تمارس على الطلبة لا من رقيب ولا من حسيب حتى شكايات الطلبة لاتأخد بعين الاعتبار من المسؤولين بالوزارة

  11. حتى البنات الله يهديهم مكيحشموش اللباس معري مكياج مبالغ فيه روايح …..

  13. بان ليكم غير الجنس مقابل النقط َو مقابل العمل ومقابل السفر ومقابل الوتاءق وزيد وزيد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل

  18. ما هذا الفساد الجامعي إلا نقطة في بحر مما يعانيه طلابنا في الجامعات والكليات المغربية بدون حسيب ولا رقيب

  19. هذا هو الواقع المر الذي نعيشه للاسف هكذا اصبحت جامعاتنا ماذا سنقول غير حسبينا الله ونعم الوكيل

  20. الجامعات مخدومة بالجنس و المال وليس الدراسة والإحترام والتعلم لا حول و لا قوة الله بالله العضيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق