سطات… أحكام بالحبس في قضية “المال مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية

هبة بريس _ م المنفلوطي

علمت هبة بريس من مصادرها، أن محكمة الاستئناف بسطات، قضت قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الاول بسطات، وطالب سابق اللذان يوجدان في حالة اعتقال بسجن سطات، وأربع أشهر حبسا نافذا في حق كل من طالبين جامعيين وطالبة كانوا جميعهم يحاكمون في حالة سراح.

ويشار، أن الموظف والطالب السابق اللذين يقبعان بسجن عين علي مومن بسطات، كانا قد توبعا من قبل النيابة العامة اتباعا بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للموظف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما الطالب السابق فقد توبع بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، مع متابعة ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح، وهي الأحداث التي تأتي امتدادا لملف مابات يعرف ب ” ملف الجنس مقابل النقط”.

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