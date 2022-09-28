كم ينفق العرب على جيوشهم ..المغرب في القائمة

2022-09-28 / 19:43
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هبة بريس

تمتلك عدة دول عربية جيوشا ضخمة يصنف بعضها ضمن أقوى 12 جيشا في العالم، مثل الجيش المصري، بينما يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 9 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري في 2022.

تخصص السعودية أضخم ميزانية دفاع بين الجيوش العربية إذ يصل حجمها إلى 46 مليار دولار، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية عربيا من حيث حجم ميزانية الدفاع التي تقدر بـ 25.2 مليار دولار، وفي ذات الوقت تحتل المرتبة رقم 13 عالميا.

وتصل ميزانية الجيش الجزائري إلى 9.7 مليار دولار، ويحتل المرتبة رقم 3 عربيا ورقم 23 عالميا، تليها سلطنة عمان التي تنفق على جيشها 8.3 مليار دولار، وتصنف الرابعة عربيا ورقم 27 عالميا.

وتخصص الكويت 8.1 مليار دولار للإنفاق على جيشها، الذي يمثل رقم 5 عربيا ورقم 29 عالميا، يليها العراق بـ 6.8 مليار دولار تجعله في المرتبة رقم 6 عربيا ورقم 32 عالميا.

وتنفق قطر 5.8 مليار دولار لتصبح 7 عربيا ورقم 39 عالميا، يليها المغرب بـ 5.4 مليار دولار، الذي يحتل المرتبة 8 عربيا ورقم 41 عالميا.

وتخصص مصر ميزانية دفاع قدرها 4.3 مليار دولار للإنفاق على جيشها، الذي يأتي رقم 9 عربيا ورقم 47 عالميا في الإنفاق العسكري، رغم أنه يمثل أقوى الجيوش العربية ورقم 12 عالميا.

كما توجد جيوش عربية أخرى تقل ميزانية الإنفاق العسكري لها عن 4 مليارات دولار مثل ليبيا التي تنفق 3.4 مليار والأردن الذي ينفق نحو ملياري دولار، وسوريا، التي تخصص لجيشها نحو ملياري دولار، والبحرين التي تنفق نحو 1.5 مليار دولار

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