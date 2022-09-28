رسالة ضد قطر” في قميص منتخب الدنمارك بكأس العالم

2022-09-28 / 18:56
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هبة بريس _ رياضة

قررت شركة “هوميل” الراعية الرياضية لمنتخب الدنمارك طمس شعارها على القميص الرسمي خلال مشاركته في مونديال قطر لكرة القدم احتجاجا على سجل الدولة الخليجية في ما يتعلق بحقوق الإنسان وفقا لما أعلنت الاربعاء.

وقالت الشركة الرياضية على حسابها على إنستغرام “مع القميص الجديد لمنتخب الدنمارك الوطني نريد أن نبعث برسالتين. لم نستلهم فقط من كأس أوروبا 1992 (أحرزت اللقب)، من خلال تكريم أفضل إنجاز للكرة الدنماركية على الإطلاق، بل أيضا احتجاجا ضد قطر وسجلها في ما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وأضافت “لا نريد أن نُظهر (شعارنا) في بطولة كلفت حياة الآلاف من الأشخاص” في إشارة إلى وفاة عمال خلال بناء المنشآت الرياضية والبنى التحتية وهو أمر تنفيه قطر تماما

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