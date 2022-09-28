برلماني يقارب “معاناة مرضى القلب والشرايين في وضعية صعبة

2022-09-28 / 18:32
5
هبة بريس _ الرباط

وجه عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حول معاناة مرضى القلب والشرايين بالمستشفيات العمومية.

وكشف الشافقي، في نص سؤاله، أن العديد من مرضى القلب والشرايين بمختلف جهات المملكة يعانون من عدة مشاكل صحية ونفسية، بسبب تأخر مواعيد الفحوصات الطبية، والعمليات الباهظة الثمن التي تفوق الإمكانيات المادية لأغلبهم، مما يجعلهم عرضة لتفاقم المرض.

إلى ذلك، ساءل الشافقي الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ينوي اتخاذها لرفع معاناة هؤلاء المرضى، خاصة من منهم في وضعية صعبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السغروشني: الحق في الحصول على المعلومة يحفز الأداء الاقتصادي

السغروشني: الحق في الحصول على المعلومة يحفز الأداء الاقتصادي

2022-09-28 / 21:58
Photo of الحبس النافذ لرجل أمن بفاس وميكانيكي

الحبس النافذ لرجل أمن بفاس وميكانيكي

2022-09-28 / 21:18
Photo of قبالة مقر البرلمان …ناشطات يطالبن بالحق في الإجهاض

قبالة مقر البرلمان …ناشطات يطالبن بالحق في الإجهاض

2022-09-28 / 21:11
Photo of تنديد حقوقي باستمرار انتهاك حرية التعبير

تنديد حقوقي باستمرار انتهاك حرية التعبير

2022-09-28 / 20:51
Photo of سطات… أحكام بالحبس في قضية “المال مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية

سطات… أحكام بالحبس في قضية “المال مقابل النقط” بكلية…

2022-09-28 / 20:30
Photo of أيت الطالب يقرر إعفاء مدير الصحة في جهة بني ملال بشكل مفاجئ

أيت الطالب يقرر إعفاء مدير الصحة في جهة بني…

2022-09-28 / 20:17
Photo of “هبة بريس” تكشف اخر مستجدات “فاجعة الكحول القاتل” بالقصر الكبير

“هبة بريس” تكشف اخر مستجدات “فاجعة الكحول القاتل” بالقصر…

2022-09-28 / 18:49
Photo of تأجيل محاكمة مجموعة من المهاجرين يتابعون على خلفية “أحداث مليلية”

تأجيل محاكمة مجموعة من المهاجرين يتابعون على خلفية “أحداث…

2022-09-28 / 18:43
Photo of في عملية إضافية.. الشروع في تسجيل التلاميذ للأقسام التحضيرية

في عملية إضافية.. الشروع في تسجيل التلاميذ للأقسام التحضيرية

2022-09-28 / 17:55
Photo of أوزين : سهرة عمومية تمرر كلام نابي ولا أخلاقي يخدش الحياء

أوزين : سهرة عمومية تمرر كلام نابي ولا أخلاقي…

2022-09-28 / 17:14

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق