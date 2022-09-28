وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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في عملية إضافية.. الشروع في تسجيل التلاميذ للأقسام التحضيرية

2022-09-28 / 17:55
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، عن عملية الشروع من خلال عملية إضافية واستثنائية في تسجيل التلاميذ لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم السنة الدراسية 2022.2023.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على التلاميذ الناجحين في امتحانات الباكالوريا برسم دورة 2022، والذين تقدموا بطلبات الترشيح لولوج هذه الأقسام، أنه سيتم الشروع من خلال عملية إضافية واستثنائية وتسجيل التلاميذ.

وأضافت الوزارة أنه يتعين على المرشحين إثبات حضورهم بمراكز الأقسام التحضيرية التي تم ترتيبهم بها ويرغبون في التسجيل بها، حيث يقوم الراغبون منهم بالتسجيل في لائحة التباري على المناصب الشاغرة بإيداع تكملة ملف ترشيحهم، وذلك بتسليم نسخة من شهادة الباكالوريا ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لإدارة المراكز.

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