سياسي اسباني : مشكلة الصحراء انتهت والجزائر فشلت في لعبتها
هبة بريس _ الرباط
قال خورخي بيرسترينخي، سياسي إسباني بارز وأحد مؤسسي حزب بوديموس بإسبانيا، إن مشكلة الصحراء انتهت اليوم، بحكم أن هذه القضية خلقتها الجزائر بهدف وجود منفذ على المحيط الأطلسي، لكن هذه اللعبة كان مبالغا فيها.
وأضاف بيرسترينخي في تصريح لميدي 1 تيفي أن إسبانيا اليوم باتت في الطريق الصحيح إزاء هذه القضية.
ويعد بيرستسنخي أحد الوجوه البارزة إعلاميا وسياسيا لحظة تأسيس حزب بوديموس اليساري بإسبانيا.
كما أنه أحد المدافعين عن مغربية الصحراء بحكم اطلاعه الواسع على تاريخ المغرب وإيمانه بعدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب.
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11 تعليقات
فعلا كلام معقول وله الف معنى الصحراء مغربية وستبقى مغربية..
نتمنى انتهاء موضوع الصحراء الذي شغل الرأي الدولي والمغربي ..
على الامم المتحدة ان تعطي قرار بتسليم الصحراء المحتلة من طرف الكيان الوهمي..
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره والديبلوماسية المغربية الصحراء مغربية بدون منازع..
كما قال الراحل الحسن الثاني رحمه الله المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها..
يجب طرد الكيان الوهمي والعصابات الاجرامية من المخيمات ..
اللهم انصر جلالة الملك والقيادة الرشيدة ..
ربحنا الصحراء باعترافات دولية واممية..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا..
وعلاش في الأمم المتحدة
بلغوا جنرالات فرنسا أني هنا في المغرب الحبيب في الصحراء الحبيبة ننتظر أوامر الملك محمد السادس نصره الله لنشردكم كما شردنا آلفونسو