سياسي اسباني : مشكلة الصحراء انتهت والجزائر فشلت في لعبتها

هبة بريس _ الرباط

قال خورخي بيرسترينخي، سياسي إسباني بارز وأحد مؤسسي حزب بوديموس بإسبانيا، إن مشكلة الصحراء انتهت اليوم، بحكم أن هذه القضية خلقتها الجزائر بهدف وجود منفذ على المحيط الأطلسي، لكن هذه اللعبة كان مبالغا فيها.

وأضاف بيرسترينخي في تصريح لميدي 1 تيفي أن إسبانيا اليوم باتت في الطريق الصحيح إزاء هذه القضية.

ويعد بيرستسنخي أحد الوجوه البارزة إعلاميا وسياسيا لحظة تأسيس حزب بوديموس اليساري بإسبانيا.

كما أنه أحد المدافعين عن مغربية الصحراء بحكم اطلاعه الواسع على تاريخ المغرب وإيمانه بعدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب.

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