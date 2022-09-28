إشادة يابانية بالمغرب في مجال الطاقات المتجددة واهتمام بتعزيز التعاون الفلاحي
أشاد الوزير الأول الياباني فوميو كيشيدا بالسياسة الرائدة للمغرب، في مجال الطاقات المتجددة، بفضل التوجيهات الملكية المستنيرة.
وعبر كيشيدا، خلال مباحثاته مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في طوكيو، عن اهتمام اليابان بتطوير التعاون والمبادلات التجارية مع المغرب، خاصة في مجالي الفلاحة والأسمدة.
ورحب الوزير الأول الياباني، بدخول اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات، واتفاقية الازدواج الضريبي بين المغرب واليابان حيز التنفيذ هذا العام، وذلك في ظل وجود أكثر من 70 مقاولة يابانية تنشط في المغرب، ولديها ما يفوق 50 ألف منصب شغل مباشر، ما مكن اليابان من أن تكون أول مشغل أجنبي خاص في المغرب.
بدوره، جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استعداد المغرب لاستقبال المزيد من الشركات اليابانية، وتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، وبالخصوص على مستوى الأمن الغذائي والطاقي.
وخلال هذا اللقاء، الذي رحب فيه الطرفان بمتانة العلاقات القائمة بين المغرب واليابان، والرغبة في تعميقها، جدّد أخنوش للسيد كيشيدا، تعازي جلالة الملك محمد السادس، بوفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.
تعليق واحد
ويل للمصلين ….ماذا نفهم من هذه الاية الكريمة اذا لم نكملها بطبيعة الحال تعطي وعدا ووعيدا بالعقاب وبجهنم لكل من يصلي ولكن اذا اكملنا الاية نجد اننا فهمنا خطأ وتعطينا فهما مغايرا
اليابان تؤكد عدم اعترافها بالبوليساريو هذا أمر معروف وليس اليابان وحدها فقط ولكن هل تعترف بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على الصحراء بل هل قالت ان الحكم الذاتي هو الحل الانجع والصحيح والمنطقي بطبيعة الحال .. لا ..يعني لا جديد ولم يأتينا اخنوش با ي شيئ ويمكن ايضا للبوليساريو ان ينشر او الاعلام الجزائري عن نفس الزيارة بان اليابان تؤكد عدم اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء يعني شيئين لعملة واحدة .. كفانا ضحكا على الناس