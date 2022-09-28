إشادة يابانية بالمغرب في مجال الطاقات المتجددة واهتمام بتعزيز التعاون الفلاحي

هبة بريس

أشاد الوزير الأول الياباني فوميو كيشيدا بالسياسة الرائدة للمغرب، في مجال الطاقات المتجددة، بفضل التوجيهات الملكية المستنيرة.

وعبر كيشيدا، خلال مباحثاته مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في طوكيو، عن اهتمام اليابان بتطوير التعاون والمبادلات التجارية مع المغرب، خاصة في مجالي الفلاحة والأسمدة.

ورحب الوزير الأول الياباني، بدخول اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات، واتفاقية الازدواج الضريبي بين المغرب واليابان حيز التنفيذ هذا العام، وذلك في ظل وجود أكثر من 70 مقاولة يابانية تنشط في المغرب، ولديها ما يفوق 50 ألف منصب شغل مباشر، ما مكن اليابان من أن تكون أول مشغل أجنبي خاص في المغرب.

بدوره، جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استعداد المغرب لاستقبال المزيد من الشركات اليابانية، وتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، وبالخصوص على مستوى الأمن الغذائي والطاقي.

وخلال هذا اللقاء، الذي رحب فيه الطرفان بمتانة العلاقات القائمة بين المغرب واليابان، والرغبة في تعميقها، جدّد أخنوش للسيد كيشيدا، تعازي جلالة الملك محمد السادس، بوفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

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