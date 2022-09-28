بنكيران: “الحكومة في المغرب لا تحكم”
هبة بريس - الرباط
رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، اتهامات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للحكومة السابقة ب”تعطيل التنمية”.
وذكر بنكيران في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الأربعاء، بالرباط، أن أخنوش شارك مع العدالة والتنمية في الحكومة طيلة 10 سنوات الماضية وكانت له حقائب رئيسية، مستغربا من قيامه اليوم باتهام الحكومتين السابقتين بتعطيل التنمية.
وأضاف بنكيران، أن الحكومة في المغرب لا تحكم، بل تشتغل تحت إشراف وتوجيه وتسيير من جلالة الملك، معتبرا أن تصريحات أخنوش تعد طعنا في الدولة وليس في الحكومة أو بنكيران.
ما رأيك؟
المجموع 27 آراء
20
7
3 تعليقات
دارنا الله تاويل الخير.لو كنتم انتم من يحكم لشردتمونا.والعربون رفع الدعم على المحروقات……وووو لا تيقة في الاحزاب هذه هي الفكرة العامة عند المواطنين.لانكم لن تستطيعوا محاربة الفساد الذي تنتعشون منه. صرحوا بممتلكاتم في الداخل والخارج لن تستطيعوا وتريدون ان تحكمون.تقتنا في ملكنا اكثر بكثير منكم.لن تستطيعوا حتى تنقة شوارعنا من الازبال والاوساخ.ومعالجة تلك الحفر مئات الحفر…الله يعطينا وجوهكم
صدق وهو كذوب
كل دول العالم الحكومات تسير شؤؤن الولة ولا تحكم.