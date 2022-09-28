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تقرير: 54% من المقاولين يتوقعون ارتفاع النشاط بالمغرب

2022-09-28 / 14:14
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 54% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 10% منهم انخفاضا خلال الفصل الثالث من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هاته التوقعات تعزى إلى الارتفاع المرتقب، من جهة في أنشطة « الإيواء والمطاعم » و »النقل الجوي » و »النقل البري والنقل عبر الأنابيب » و »النقل المائي »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى « الأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية ».

في ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثالث من سنة 2022، فإن %47 من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه، كما يتوقع 26% من أرباب المقاولات بهذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2022، أكدت المندوبية أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية يكون قد عرف ارتفاعا حسب 68% من أرباب المقاولات.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أنشطة « الإيواء والمطاعم » و »النقل الجوي » و »النقل البري والنقل عبر الأنابيب » و »الاتصالات ». وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 74%.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عادي حسب ارتسامات 70% من مقاولي القطاع وأقل من العادي حسب 22% منهم. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 27% من أرباب المقاولات.

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