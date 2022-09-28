شباب المحمدية ترفع سعر تذاكر لقاء الرجاء و استنفار أمني يستبق القمة

2022-09-28 / 14:28
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هبة بريس ـ رياضة

تعود عجلة البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول للدوران بداية من يوم الجمعة، حيث ستحمل الجولة الرابعة في برنامجها مباريات حارقة أبرزها تلك التي ستجمع بين شباب المحمدية و الرجاء الرياضي.

و سيكون مركب البشير بالمحمدية بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا يوم الجمعة مسرحا لقمة الشباب المحلي و الرجاء الرياضي و هي المباراة التي يتوقع أن تستقطب جماهير غفيرة.

و أعلنت إدارة شباب المحمدية أن تذاكر مباراتها أمام الرجاء الرياضي ستطرح للبيع بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال لنهار اليوم بشبابيك ملعب البشير.

وحددت إدارة المحمدية أثمنة بيع التذاكر في 50 درهما للمدرجات المكشوفة، و 150 درهما للمدرجات المغطاة، و هو الأمر الذي آثار امتعاض عدد من الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت رفع سعر تذاكر المباراة أمرا غير مقبول.

هذا و تعقد السلطات الأمنية بالمحمدية و بتنسيق تام مع نظيرتها بالدار البيضاء عددا من الاجتماعات لوضع خطة أمنية محكمة لتدبير المباراة، خاصة في ظل الحساسية التي تطبع علاقة جماهير الرجاء مع مسؤولي إدارة شباب المحمدية.

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