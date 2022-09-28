الادماج والتعويضات.. تنسيق نقابي يطرح ملفات التعليم

محمد منفلوطي_ هبة بريس

طالب تنسيق نقابي خماسي ذو تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، بفتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)؛ و إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.

وشدد التنسيق النقابي على ضرورة معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)، وكذا الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة؛.

كما جدد النسيق ذاته مطلبه الملح في إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ مع أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية؛ مطالبا الوزارة بالتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.

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