الادماج والتعويضات.. تنسيق نقابي يطرح ملفات التعليم
طالب تنسيق نقابي خماسي ذو تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، بفتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)؛ و إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)، وكذا الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة؛.
كما جدد النسيق ذاته مطلبه الملح في إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ مع أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية؛ مطالبا الوزارة بالتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
10 تعليقات
لماذا لم يقاطعوا التوظيف بالتعاقد منذ البداية؟؟
كل سنة يجتازون الامتحانات ويستفدون من التكوينات ويوقعون العقود المؤقتة ثم يعودو للمطالبة بالترسيم ..
الاساتذة المتعاقدين لا يحق لهم الاحتجاج لانهم وقعوا على التزام بقبولهم جميع شروط التوظيف بالتعاقد..
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
الادماج في سلك الوظيفة العمومية حق دستوري أما التعاقد المفروض على الاساتذة الجدد هو مخطط يجعل من الاستاذ كعامل مياوم وانعدام حقوقه..
حان الوقت لرفع الصوت لكرامة الاستاذ..
الحق ينتزع ولا يعطى مزيدا من الضغوط والنضال لكسب المطالب ..
كرامة الاستاذ فوق كل اعتبار لان الاستاذ مدرسة ..
على وزارة التعليم ان تسحب عاجلا قانون التوظيف بالتعاقد لان ذالك يشكل معضلة الأساتذة وعدم انضباطهم في منهم ..
كرامة الاستاذ فوق كل شيء ونتمنى ان يلغى قرار التعاقد..
نتمنى ان يتحقق الترسيم في التعليم ..