الصورة تعبيرية

الادماج والتعويضات.. تنسيق نقابي يطرح ملفات التعليم

2022-09-28 / 11:40
10
محمد منفلوطي_ هبة بريس

طالب تنسيق نقابي خماسي ذو تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، بفتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)؛ و إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.

وشدد التنسيق النقابي على ضرورة معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)، وكذا الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة؛.

كما جدد النسيق ذاته مطلبه الملح في إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ مع أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية؛ مطالبا الوزارة بالتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن الرباط يكشف حقيقة فيديو “طعن مختل عقلي لمواطنين”

أمن الرباط يكشف حقيقة فيديو “طعن مختل عقلي لمواطنين”

2022-09-28 / 15:00
Photo of كلميم تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

كلميم تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-09-28 / 10:57
Photo of داء السعار.. “الصحة” تدعو المواطنين إلى تلقيح “الحيوانات المملوكة”

داء السعار.. “الصحة” تدعو المواطنين إلى تلقيح “الحيوانات المملوكة”

2022-09-28 / 10:45
Photo of الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف شخص هاجم الأمن بسلاح أبيض

الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف شخص هاجم الأمن بسلاح أبيض

2022-09-28 / 10:09
Photo of تخصيص 2.3 مليار درهم لمواجهة الجفاف بجهة الشمال

تخصيص 2.3 مليار درهم لمواجهة الجفاف بجهة الشمال

2022-09-28 / 09:19
Photo of أب يكشف تفاصيل وفاة رضيعته داخل مصحة خاصة ويصرح “الإهمال هو السبب”

أب يكشف تفاصيل وفاة رضيعته داخل مصحة خاصة ويصرح…

2022-09-28 / 09:12
Photo of طقس الأربعاء.. سماء غائمة وأجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. سماء غائمة وأجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-09-28 / 09:05
Photo of بيان مشترك يجمع برلمانيْ المغرب وإفريقيا

بيان مشترك يجمع برلمانيْ المغرب وإفريقيا

2022-09-27 / 23:23
Photo of فاس.. إيقاف أشخاص بتهمة النصب والاحتيال للحصول على تأشيرات” شينغن”

فاس.. إيقاف أشخاص بتهمة النصب والاحتيال للحصول على تأشيرات”…

2022-09-27 / 22:23
Photo of المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم منجزاته وآفاق عمله

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم منجزاته وآفاق عمله

2022-09-27 / 22:13

‫10 تعليقات

  1. لماذا لم يقاطعوا التوظيف بالتعاقد منذ البداية؟؟
    كل سنة يجتازون الامتحانات ويستفدون من التكوينات ويوقعون العقود المؤقتة ثم يعودو للمطالبة بالترسيم ..

  2. الاساتذة المتعاقدين لا يحق لهم الاحتجاج لانهم وقعوا على التزام بقبولهم جميع شروط التوظيف بالتعاقد..

  3. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.

  4. الادماج في سلك الوظيفة العمومية حق دستوري أما التعاقد المفروض على الاساتذة الجدد هو مخطط يجعل من الاستاذ كعامل مياوم وانعدام حقوقه..

  8. على وزارة التعليم ان تسحب عاجلا قانون التوظيف بالتعاقد لان ذالك يشكل معضلة الأساتذة وعدم انضباطهم في منهم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق