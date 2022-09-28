اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف شخص هاجم الأمن بسلاح أبيض

2022-09-28 / 10:09
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هبة بريس

استخدم مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، عرض حياة عناصر الشرطة للخطر باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت بمنطقة باب فتوح بمدينة فاس لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل قضايا المخدرات، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وعرض موظفا للشرطة لإصابات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر معه أحد الشرطيين لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، ثم رصاصتين أصابتا المشتبه فيه الذي ثم وافته المنية بعد نقله للمستشفى.

وتم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي، في الوقت الذي فتحت فيه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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تعليق واحد

  1. الما والشطابة حتى لقاع البحر. تحية وتقدير لرجال الامن الاوفياء الذين يسهرون على امن بلدنا

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