“أزرق القفطان” يمثل المغرب في مسابقة الأوسكار

2022-09-28 / 09:59
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هبة بريس

أفاد المركز السينمائي المغربي، اليوم الثلاثاء 27 شتنبر باختيار فيلم “أزرق القفطان” لمخرجته مريم التوزاني لتمثيل المغرب في مسابقة الأوسكار لسنة 2023 في فئة “الفيلم الروائي الطويل الأجنبي”.

وأوضح المركز في بلاغ له أن لجنة انتقاء برئاسة السيدة سميرة الحيمر، رئيسة قسم الاستغلال والتوزيع بالمركز السينمائي المغربي، اختارت فيلم “أزرق القفطان” من ضمن فيلمين مؤهلين، لتمثيل المغرب في محفل الأوسكار، وذلك وفقا للمعايير التي تعتمدها أكاديمية الفنون والعلوم والسينما.

وإضافة إلى الرئيسة الحيمر، ضمت لجنة الانتقاء في عضويتها كلا من رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والمنتج والمخرج محمد عبد الرحمان التازي، ورئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، والمنتج والمخرج، السيد جمال السويسي، ورئيس الغرفة المغربية لقاعات السينما، الحسين بوديح، ورئيس الغرفة المغربية لموزعي الأفلام، نجيب بنكيران، ورئيس اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة والناقد السينمائي، عبد الإله الجوهري، ونائب رئيس جمعية نقاد السينما بالمغرب، السيد خليل الدامون.

يشار إلى أن فيلم أزرق القفطان” سبق واختير لتمثيل المغرب في مسابقة قسم “نظرة ما” برسم الدورة ال75 لمهرجان كان السينمائي.

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