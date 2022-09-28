جريمة تهز مصر.. ألقت زوجها من الطابق الخامس والسبب صادم
هبة بريس - وكالات
في جريمة بشعة شغلت المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، لقي صيدلي مصرعه بعد إلقائه من شرفة منزله بالقاهرة على يد زوجته وعائلتها.
وأثارت الجريمة حالة واسعة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا، مطالبين بحق الضحية ولاء زايد ومعاقبة الجناة، خاصة أنه يعمل خارج البلاد وعاد إلى مصر لقضاء الإجازة، حسب روايتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات عائلية بين القتيل وزوجته الأولى بسبب زواجه الثاني، الأمر الذي قامت على إثره الزوجة بإحضار والدها ووالدتها وشقيقها برفقة بعض “البلطجية”، وقاموا بالاعتداء عليه في شقة الزوجية الواقعة في منطقة حلوان، ثم إلقائه من شرفة الطابق الخامس أمام ابنه ليلقى مصرعه.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
4 تعليقات
السلام عليكم العنف ضد النساء الان من يعنف من.
مقدوكمش مشاكل الي عندنا زدتونا مشاكل خارج البلاد فحال هاد الجرائم العئلية راها كترجع سلبية عندنا فبلادنا دبا ارا ما عندك شحال من وحدا غتجيب كلوشارة لطليقها او شخص الي كزوج زوجة تانية
لا للعنف ضد النساء….لا للعنف ضد النساء….لا للعنف ضد النساء
قد لا يخلو بيت من المشاكل لكن الحل لا ياتي بهذا المستوى من الجنون بل يكون بالحوار الجاد والهادىء واحترام الرأي الآخر ومحاولة الاقناع بحضور اشخاص عقل ومحنكين من طرفي النزاع للتدخل لاصلاح ذاث البين في جو مستقر وهادىء وبذلك قد نصل الى حلول