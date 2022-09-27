فاس.. سيدة ترمي بنفسها من الطابق الثاني بحي زواغة

ع محياوي - هبة بريس

إهتز حي زواغة بالمجمع السكني الضحى عرصة الزيتون مساء اليوم الثلاثاء، على محاولة انتحار هوليودية لسيدة في ظروف غامضة والصورة خير دليل.

وحسب مصادر من عين المكان، السيدة أقدمت على رمي نفسها من الطابق الثاني بالمجمع السكني الضحى عرصة الزيتون وسط ذهول كل من عينوا الواقعة ، ما أدى إلى إصابتها بكسور بليغة في انحاء متفرقة من جسمها وخصوصا كسرها من العمود الفقري .

وفور علمهم بالواقغة حلت مختلف السلطات المحلية والأمنية للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل المصابة صوب المركب الإستشفائي الحسن الثاني بفاس لإنقاد ما يمكن إنقاده ، حيث تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية لمعرفة أسباب عملية الانتحار التي مازالت مجهولة

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