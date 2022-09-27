Spain's forward Alvaro Morata (R) celebrates with Spain's midfielder Nico Williams after scoring his team first goal during the UEFA Nations League, league A, group 2 football match between Portugal and Spain, at the Municipal Stadium in Braga on September 27, 2022. - Spain won 0-1. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تبلغ المربع الذهبي

2022-09-27 / 23:36
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هبة بريس _ رياضة

لحق المنتخب الإسباني بركب الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه القاتل على مضيفه البرتغالي 1-صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة السادسة الأخيرة.

ويدين منتخب “لا روخا”، وصيف النسخة الأخيرة من المسابقة القارية، بالفوز إلى مهاجمه ألفارو موراتا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88.

وانتزعت إسبانيا صدارة المجموعة من البرتغال بطلة النسخة الأولى عام 2019، بعدما رفعت رصيدها إلى 11 نقطة، متقدمة بفارق نقطة عن “سيليساو” التي كانت بحاجة فقط إلى التعادل للتأهل، فيما احتلت سويسرا المركز الثالث مع 9 نقاط بفوزها على جمهورية تشيكيا 2-1.

وباتت إسبانيا آخر المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي بعد كرواتيا (المجموعة الأولى) وإيطاليا (الثالثة) وهولندا (الرابعة)، فيما هبطت تشيكيا إلى المستوى الثاني لتلحق بكل من النمسا، إنكلترا وويلز.

وتقام الأدوار النهائية من دوري الأمم الأوروبية من 14 حتّى 18 يونيو 2023.

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