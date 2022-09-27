Campaign volunteers greet voters as they arrive at a polling station at South Philadelphia High School to vote in the 2020 U.S. presidential election in Philadelphia, Pennsylvania, U.S. November 3, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

جرحى في إطلاق نار قرب مدرسة ثانوية في فيلادلفيا

2022-09-27 / 23:31
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هبة بريس _ وكالات

أصيب أربعة أشخاص في إطلاق للنار خلف مدرسة ثانوية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن الشرطة المحلية.

ووقع إطلاق النار خلف مدرسة روكسبوروه الثانوية الواقعة في الحي بالاسم ذاته.

ورجحت الشرطة أن يكون الضحايا من لاعبي كرة القدم، لكنها لم تؤكد فيما لو كانوا طلابا في المدرسة الثانوية، وفقا لشبكة “إي بي سي”.

وأقامت الشرطة حاجزا أمنيا حول المدرسة وفي موقع آخر قربها.

وأشارت شبكة “إن بي سي فيلادلفيا” إلى أن أحد الضحايا كان في حال حرجة، وفقا للشرطة وأن الجرحى الثلاثة الآخرين كانوا في وضع مستقر.

ولم تؤكد الشرطة إجراء أي عمليات اعتقال بعد

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‫4 تعليقات

  3. دائما ما تتكرر هذه الأحداث الغامضة والغير مبررة والتي يروح ضحيتها أبرياء .

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