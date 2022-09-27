تفكيك شبكة لتهريب “الهروين” نشطت بين تونس وتركيا

هبة بريس _ وكالات

أفادت إذاعة “موزاييك” بأن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في تونس العاصمة، تمكنوا من تفكيك شبكة لتهريب الهيروين بين تونس وتركيا

وفي التفاصيل، كثف أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات من تحرياتهم حول نشاط شبكة لترويج الهيروين في تونس الكبرى بعد جلبه من تركيا.

وبتعميق الأبحاث تبين أن أحد عناصر الشبكة تمكن وسط الأسبوع الماضي من السفر إلى تركيا ليتم لاحقا تحديد موعد عودته إلى تونس.

وحسب محاضر البحث فقد تولى أعوان الأمن وبالتنسيق مع النيابة العمومية ضبط المشتبه به بمطار تونس قرطاج بمجرد عودته وبعرضه على الفحص بالأشعة تبين ابتلاعه لكبسولات داخل أمعائه مملوءة بمخدر الهيروين تزن أكثر من 200 غرام وتقدر قيمتها بأكثر من 70 ألف دينار.

وبالتحري مع المظنون فيه اعترف بجلب تلك الكمية لفائدة شخص يقطن بإحدى ضواحي تونس الكبرى.

وأفادت قوات الأمن بأن التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي عناصر الشبكة وتقديمهم لاحقا إلى القضاء.

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