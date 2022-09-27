المغرب يتعادل مع الباراغواي في ثاني ودية تحضيرية قبل المونديال

هبة بريس _ رياضة

تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، قبل قليل من يومه الثلاثاء 27 شتنبر 2022، أمام الباراغواي بنتيجة صفر لمثله في المباراة التي جرت أطورها على أرضية ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

واتسمت المباراة بالعديد من المحاولات من الجانبين، وتسجيل محاولات مستمرة من قبل المنتخبين لتسجيل هدف الفوز، ولكن من دون تأثير يذكر على نتيجة المباراة.

وتدخل المباراة التي أجريت على أرضية ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022

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