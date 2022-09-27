المغرب يتعادل مع الباراغواي في ثاني ودية تحضيرية قبل المونديال

2022-09-27 / 22:30
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هبة بريس _ رياضة

تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، قبل قليل من يومه الثلاثاء 27 شتنبر 2022، أمام الباراغواي بنتيجة صفر لمثله في المباراة التي جرت أطورها على أرضية ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

واتسمت المباراة بالعديد من المحاولات من الجانبين، وتسجيل محاولات مستمرة من قبل المنتخبين لتسجيل هدف الفوز، ولكن من دون تأثير يذكر على نتيجة المباراة.

وتدخل المباراة التي أجريت على أرضية ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022

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‫9 تعليقات

  4. المغرب بدا مزيان ولكن البارغواي بداو بالخشونة وهما يترجعوا كيتجنبوا الاصابات

  5. المنتخب يفتقر لرأس حربة لديه القدرة على إحداث الفرق خاصة في المباريات الكبيرة والمسدودة كيف كان قولو
    والملاحظ خلال أغلب المباريات التي خاضها المنتخب الوطني خلال الإقصائيات أو الوديات أن تسجيل الأهداف كان من طرف مدافعين أو لاعبي وسط الميدان، وهذه تعتبر نقطة ضعف يجب على الركراكي أخذها بعين

  6. المنتخب يفتقر لرأس حربة لديه القدرة على إحداث الفرق خاصة في المباريات الكبيرة والمسدودة كيف كان قولو
    والملاحظ خلال أغلب المباريات التي خاضها المنتخب الوطني خلال الإقصائيات أو الوديات أن تسجيل الأهداف كان من طرف مدافعين أو لاعبي وسط الميدان، وهذه تعتبر نقطة ضعف يجب على الركراكي أخذها بعين الاعتبار

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