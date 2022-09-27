منتدى ميدايز يعود ليطرح سؤال النظام العالمي الجديد

هبة بريس _ الرباط

ينظم معهد أماديوس، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و5 نونبر 2022 بطنجة، الدورة الرابعة عشرة لمنتدى ميدايز تحت عنوان “من الأزمات إلى الأزمات: نحو نظام عالمي جديد؟”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده.

وجاء في بلاغ للمؤسسة:”هذه الأزمات المتتالية المتعددة، التي هزت النظام العالمي، فرضت بطبيعة الحال اختيار موضوع هذا العام “من الأزمات إلى الأزمات: نحو نظام عالمي جديد؟”، الذي سيكون الموضوع الرئيسي لمختلف الدورات المقرر عقدها خلال هذه الدورة الرابعة عشرة من منتدى ميدايز”.

وأشارت المؤسسة في بلاغها إلى أن أشغال منتدى ميدايز ستمتد “أربعة أيام تتخللها مناقشات وحوارات، من خلال أكثر من 50 جلسة وموائد مستديرة، مع أكثر من 250 متحدثا دوليا من أكثر من 100 بلد، سيشاركون وجهات نظرهم وقراءاتهم للتطورات الرئيسية والاضطرابات العديدة الحالية مع 5000 مشارك ومشاركة”، مضيفة بأنه و”للمشاركة في منتدى ميدايز، يمنكم التسجيل عبر الرابط التالي : https://medays2022.com”.

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