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لشكر: الحزب مستعد للتعاون مع الحكومة

2022-09-27 / 21:49
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هبة بريس _ الرباط

نبه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شبيبة الحزب إلى “التراجع الفظيع للفضاءات الشبابية التي كانت بمثابة الحاضنات للإبداع والتربية على المواطنة والحقوق والحريات”.

ودعا لشكر، الى “تعبئة كل موارده البشرية والتنظيمية والإعلامية من أجل أن نكون رواد وطليعة الدبلوماسية الموازية، وأن نستثمر كل علاقاتنا الخارجية، ونبني أخرى، من أجل أن نكون جزء متينا من جدار صد مناورات خصوم وحدتنا الترابية”.

وسجل لشكر في لقاء حزبي أن موقع الحزب في المعارضة البرلمانية، “قد يكون ورقة إيجابية، إذا أحسن استثمارها،

واعتبر أن “الأزمة الطاقية الكونية استثمرها جيراننا في مزيد من محاولات خلق العراقيل أمام بلادنا في سعيها لإقناع المنتظم الدولي بجدية ومصداقية المقترح المغربي بمنح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية الكاملة”

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تعليق واحد

  1. الالحاد الشباكي رباعة الكدابةاين هو سد الله وتحتواين هو الشفوي انتم لاتصلخون الا في السجون شعاراتكم فارغة غوغاءية كلكم اثرياء بورجوازيون لا نضال ولاوالو .

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