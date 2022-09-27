منظمة التجارة العالمية تحذر من بوادر ركود عالمي

هبة بريس _ وكالات

حذرت منظمة التجارة العالمية، اليوم لثلاثاء، من أن العالم مقبل على “ركود عالمي” في الوقت الذي يواجه فيه “أزمات متعددة”.

وقالت المديرة العامة أوكونجو إيويالا، بمناسبة افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة، إن المؤشرات كانت تشير إلى انتعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كورونا.

وشددت على أن الوضع بات “صعبا جدا” في وقت يشهد فيه العالم توالي الأزمات، منها ما يتعلق بانعدام الأمن والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتابعت يتعين “علينا مواجهة بوادر ركود قادم” مشددة على أنه “ركود عالمي”.

وأضافت أنه ينبغي “التفكير في ما يترتب علينا القيام به”، خاصة في السياسات الواجب اتباعها للعودة إلى النمو.

وشددت على ضرورة البحث عن سبل ضمان الأمن الغذائي في الأفق القريب، معربة عن قلقها كذلك حيال وسائل الوصول إلى الطاقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0