طاطا : رئيس جهة سوس ماسة يعطي إنطلاقة الدورات التكوينية لفائدة أعضاء الجماعات

2022-09-27 / 17:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

اعطى كريم اشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة بطاطا يوم أمس الاثنين 26 شتنبر الجاري، إنطلاق الدورات التكوينية التي تنظمها الجهة لفائدة اعضاء مجالس الجماعات الترابية بإقليم طاطا.

حفل الافتتاح الذي احتضنه مقر اقليم طاطا حضره الكاتب العام لعمالة الاقليم، والسيد حسن مرزوقي نائب رئيس الجهة المكلف بالاقتصاد التضامني والاجتماعي والتكوين ورئيس المجلس الإقليمي لطاطا ومنتخبين وأطر.

وذكرت كلمة السيد رئيس الجهة بالسياق الذي يندرج فيه اللقاء وحرص مجلس الجهة الحالي، منذ بداية ولايته الانتدابية، على تنزيل التصميم الجهوي للتكوين المستمر على مستوى كافة عمالات وأقاليم الجهة ، مذكرا بحصيلة المرحلة الأولى وبرنامج المرحلة الثانية التي تندرج ضمنها تكوينات منتخبي إقليم طاطا التي سيستفيد منها كافة أعضاء عضوات مجالس الجماعات الترابية لهذا الإقليم.، كما شكل الحفل فرصة للاحتفاء بالنساء المنتخبات بإقليم طاطا .
وبعد الحفل الافتتاحي انطلقت أشغال الدورة التكوينية الأولى لفائدة المنتخبات حول موضوع “تقنيات تطبيق قواعد الحكامة الترابية”.

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