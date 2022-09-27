ظهور الأميرة سلمى بمدينة أصيلة تبادل المارة التحايا

هبة بريس - مكتب طنجة

ظهرت الأميرة سلمى بناني ، طليقة الملك محمد السادس ، وهي تتجول في أزقة مدينة أصيلة .

وشوهدت الأميرة سلمى الى جانب مرافقيها داخل أسوار مدينة اصيلة حيث بادلت القاء التحايا على عدد من المارة الذين حاولوا الاقتراب منها لاخذ صور معها وتوثيق تواجدها.

وعرجت الزوجة السابقة للملك محمد السادس على أحد المطاعم بمدينة أصيلة حيث تناولت وجبة الغذاء هناك قبل ان تكمل جولتها بين دروب اصيلة العتيقة.

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