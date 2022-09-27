ظهور الأميرة سلمى بمدينة أصيلة تبادل المارة التحايا
هبة بريس - مكتب طنجة
ظهرت الأميرة سلمى بناني ، طليقة الملك محمد السادس ، وهي تتجول في أزقة مدينة أصيلة .
وشوهدت الأميرة سلمى الى جانب مرافقيها داخل أسوار مدينة اصيلة حيث بادلت القاء التحايا على عدد من المارة الذين حاولوا الاقتراب منها لاخذ صور معها وتوثيق تواجدها.
وعرجت الزوجة السابقة للملك محمد السادس على أحد المطاعم بمدينة أصيلة حيث تناولت وجبة الغذاء هناك قبل ان تكمل جولتها بين دروب اصيلة العتيقة.
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7 تعليقات
للا الشريفة الله يحفظها. والله يحفظ لينا الشريف ويعطيه صحة جديدة.
الله الوطن الملك
اسمها الأميرة للا سلمى
استافدوا من الانجليز باش ابقا شوية ديال الاحترام
كيفاش ابغينا الاخرين احتارمونا وحنا ما محتارمينش راسنا
راه ام الأمير مولاي الحسن الله يحفظهم جميعا
منذ متى اصبحت طليقة بصفة رسمية؟ المرجو التوضيح من فضلكم وشكرا…
كم مر من الوقت وأنتم تخفون حقيقة طلاقها ؟؟؟
إذا أنتم على علم بذالك !!!
و صحافة جيراننا في الشرق، قالو هذا الخبر منذ زمن بعيد، ولم نصدقهم، و هم على حق !!
” الزمن كشاف “…..
الحمد لله على سلامتها، عودة ميمونة، افتقدها الساحة المغربية بنشاطاتها الاجتماعية، الله يحفظها من كل سوء والأسرة العلوية جمعاء وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس الله يشافيه ويعافيه
هل هناك دليل فيديو مثلا ام اكدوبة جديدة كما العادة وهل نسيتم أن تقولو برفقة ابنتها
توحشناها الله يحفظها و يحفظ جلالة الملك محمد السادس و الأمير مولاي الحسن و باقي الأسرة العلوية الشريفة