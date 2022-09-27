الحموشي يبحث مع نظيره الموريتاني آليات الارتقاء بالتعاون الأمني

هبة بريس

استقبل السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء بالرباط، السيد مسغارو ولد سيدي لغويزي المدير العام للأمن الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني هام.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مباحثات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظيره الموريتاني انصبت على استعراض أشكال ومستويات التعاون الثنائي في الميدان الأمني، ودراسة الآليات الكفيلة بالارتقاء بهذا التعاون وتنويع مجالاته، بما يضمن تضافر الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك.

كما تدارس الطرفان ، يضيف البلاغ، أهمية تعزيز التعاون في مجال التكوين الشرطي، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في الميدان الأمني، فضلا عن تبادل المعلومات بما يسمح بمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر التي تحدق بأمن البلدين وبسلامة مواطنيهما.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء شكل كذلك فرصة للمدراء المركزيين في المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للاجتماع مع نظرائهم في المديرية العامة للأمن الوطني بالجمهورية الموريتانية، لدراسة التعاون العملياتي والمساعدة التقنية في مختلف المجالات والتخصصات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

ويعبر هذا اللقاء ، بحسب البلاغ، عن الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي الموريتاني في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون جنوب جنوب، خصوصا وأنه يأتي في أعقاب زيارة مماثلة للمملكة المغربية كانت في سنة 2020، كما أنه يترجم العزم الراسخ والأكيد لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية من منظور مشترك.

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